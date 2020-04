Pere Estelrich i Massutí recomana el llibre "Obra poètica 1923/1977"

Avui, 29 d'abril és el Dia Mundial de la dansa una celebració a iniciativa de la UNESCO i que des del 1982 recorda el naixement del coreògraf francès Jean-Georges Noverre, qui en el segle XVIII posà les bases del que seria la dansa i el ballet modern.

No sé per què, aquesta data artística em porta a rellegir la poesia de Borges:

"En la música están, en el coraje

De la terca guitarra trabajosa,

Que trama en la milonga venturosa

La fiesta y la inocencia del coraje."

És per això quie avui vos vull acostar l'antologia dels seus poemes que edità Alianza amb el títol d'Obra Poética. 1923/1977 i en la qual trobam els seus grans poemes; grans, literàriament parlant, no necessàriament en extensió. Borges s'ageganta en el breu relat, en els quartets, en les poques paraules. I és que es pot dir molt també a través del silenci, del que no es diu. Mirau si no:

"Yo, que tantos Hombres he sido, no he sido nunca

Aquel en cuyo amor desfalecía Matilde Urbach."

Quanta saviesa clàssica a Le regret d'Héraclite! Quan en tan poc! Heràclit, mai no et banyaràs en el mateix riu; Matilde Urbach, Ur-Bach; no era d'Ur Abraham?; no vol dir riu, bach, en alemany?

Borges, sempre val a pena.

Fitxa llibre:

JORGE LUIS BORGES

Obra poètica 1923/1977

Alianza, 560 Pàgines