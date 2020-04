Pere Estelrich i Massutí recomana el llibre "El tío Petros y la conjetura de Goldbach"

Aprofitant que fa només dos dies es cumpliren els cent anys de la mort d'un matemàtic singular, l'indi Ramanujan i que a través del calendari de l'Associació Balear de Matemàtiques m'informo que Gödel, un altre dels grans científics del segle XX va néixer un dia com avui de 1906, a partir d'aquestes dues efemèrides he pensat recomanar un llibre de matemàtiques que no és un llibre de matemàtiques, sinó una novel·la en la qual les matemàtiques tenen cert protagonisme.

Llibre d'aventures i de ciència alhora, El tío Petros y la conjetura de Goldbach és entretingut i ens conta la història d'un personatge de ficció, Petros Papachristos, que des de jove ha viscut amb una obsessió, la de demostrar la conjetura de Goldbach, una de les hipòtesis més curioses referents a la suma de nombres i que porta el nom del matemàtic que la va plantejar el 1742, el prussià Christian Goldbach.

La història que recomanam avui mescla ficció i realitat, personatges inventats i altres vertaders com els esmentats Ramanujan i Gödel, però també Alan Turing o Godfrey Harold Hardy.

Lectura, doncs, de doble camí, per una banda el de l'entreteniment i per altra el de la informació científica.

Fitxa llibre:

APOSTOLOS DOXIADIS

El tío Petros y la conjetura de Goldbach

Ediciones B, 176 Pàgines, 10 €