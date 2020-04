Pere Estelrich i Massutí recomana el llibre "Manuel de Falla en la isla"

Quan em disposo a escriure aquesta recomanació, escolt de fons una música feta a Mallorca, Balada de Mallorca de Manuel de Falla, basada en una composició de Chopin. Dos compositors units per una mateixa melodia, cent anys després. Pensem que Chopin visità Mallorcaa fnals dels anys trenta del segle XIX i Falla ho feu el 1933, quasi cent anys més tard.

La versió que he trobat al youtube és la del Cor de cambra del palau de la Música catalana.

Una audició que m'ajuda a l'hora de recomanar un llibre fantàstic: Manuel de Falla en la isla de Joan Maria Thomàs i que inicialment edità la Capella Clàssica l'any 1947 i que, anys després, el 1996, reedità Sa Nostra, amb una introducció i un apèndix de Joan Company.

No és un llibre bo de trobar, tot i que segurament a algun magatzem de l'antiga Caixa d'estalvis hi deu haver dotzenes d'exemplars plens de pols. Ara bé, no vos desanimeu si no el trobeu a la primera, a través de pàgines web de llibreries de vell segurament acabareu conseguint-ne un.

Thomàs explica, amb una literatura molt poètica, el que donà de si l'estada del músic andalús a Mallorca. Hi ha anècdotes, hi ha vivències, però també hi ha pensaments i dissertacions molt profitoses. En una paraula, un d'aquells llibres que no hauria de mancar a cap biblioteca.