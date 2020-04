Pere Estelrich recomana 'Hereus de la penombra'

Amb el títol El llegat que ens arriba, Albert Lliteras va publicar fa uns mesos al suplement cultural Bellver d'aquest diari una ressenya d'Hereus de la penombra de l'escriptor menorquí, afincat a Mallorca, Josep Manuel Vidal-Illanes. Per Lliteras, l'autor "desplega una novel·la històrica sobre el poder de l'autodestrucció, la visió pragmàtica de la vida i la covardia". Totalment d'acord. Aquesta novel·la deu molt a la història del segle XX (dels anys 50-70) i té també molt de reflexió sobre la generació beat, els hippies o el Maig del 68.

Personatges reals conviuen i s'enllacen amb els qui crea Vidal-Illanes per construir una "crònica de derrotes personals que podrien ser les nostres", segons paraules del també escriptor Miquel Àngel Llauger.

L'Hotel Chelsea de New York i el Gladstone de Toronto com a escenaris globals en els quals es mou la història, que té una banda sonora que no és altra que les Variacions Goldberg de Bach, interpretades al piano per Glenn Gould. De fet per donar més pistes sobre aquesta peça musical, l'autor titula el primer i el darrer capítols com a Ària i Ària final, respectivament, com fa el músic alemany amb la seva peça pensada pel teclat.

Llibre recomanable per entendre una generació que és part de la nostra història recent.

Fitxa llibre:

J. M. VIDAL-ILLANES

Hereus de la penombra

Gregal, 234 Pàgines, 18 €