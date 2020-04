Pere Estelrich recomana 'Manual de vela latina'

Tenc la sort de tenir al meu costat algunes persones que m'han descobert el món de la mar, en concret l'interès que té el patrimoni marítim a les illes Balears i de com els polítics no l'han sabut valorar. Bastaria veure quin temps ha passat des de les primeres reivindicacions de l'Associació Amics del Museu Marítim per tal de demanar un espai per acollir el material que sense aquesta associació s'hauria perdut, fins que el Consell Insular ha decidit, fa poc més d'un any, crear un organisme que vetllarà per la conservació d'aquests tresors illencs, molts ja donats per perduts. El Museu Marítim de Mallorca és una realitat que ja ha començat a caminar. Què falten recursos? D'acord, però ara, si més no, tenim un ens públic que vetlla per aquesta part de la nostra riquesa.

Amb aquest preàmbul avui vos vull oferirr un llibre que fa dos anys va publicar l'editorial Documenta i en el qual, l'autor, Bernat Oliver, ens acosta al món de la vela llatina, que té, sens dubte, un enorme valor cultural a Mallorca i que afortunadament alguns aficionats han volgut mantenir i recuperar. La vela llatina també és patrimoni, és un art que es fa amb uns elements propis de la nostra part del Mediterrani: barques de fusta i veles específiques del nostre entorn.

El llibre en qüestió és Manual de vela llatina, un text en el qual trobam des de la història d'aquesta manera de navegar fins a les diferents parts que constitueixen una embarcació pròpia per navegar impulsada pel vent, passant per les maneres de navegar. Tot, il·lustrat amb dibuixos i fotografies que complementen el text i ajuden a entendre'l.

Sens dubte un llibre pensat no només pels amants de la mar. Tots, aficionats o no, podem gaudir de la seva lectura.

Fitxa llibre:

BERNAT OLIVER

Manual de vela latina

Documenta, 116 Pàgines, 15 €