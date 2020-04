Pere Estelrich recomana 'Entre guerras'

Si vos interessa la història del segle XX i a més sou apassionats del cinema, aquest és, sens dubte, el vostre llibre: Entre guerras de l'economista i misser Luís Moyá.

Moyá, apassionat d'aquestes dues disciplines, la història i el setè art, ens conta el període que va des del final de la Primera Guerra Mundial a l'inici de la Segona d'una manera molt original, a través de pel·lícules, una manera curiosa d'explicar.

El volum, que es va presentar l'any passat a Palma, comença amb una anàlisi de la situació, a partir dels Tractats de Pau de 1919. De fet, l'autor a l'inici d'aquestes primeres pàgines, ens cita Keynes a través d'un fragment del seu llibre Conseqüències econòmiques de la Pau, escrit l'any 1919.

Les situacions a Alemanya, Itàlia, França, Gran Bretanya, la Rússia soviètica, Estat Units i el Japó i les relacions, complicades, entre aquests països omplen bona part del text i serveixen per entrar de ple en el tema, que no és altre que el del cinema, a través de diferents capítols que porten títols tan suggerents com El cine y la pintura en las artes vanguardistas, El cine: séptimo arte, El cine entre guerres... entre d'altres, aprofundint especialment en el cinema americà, europeu i fins i tot japonès.

Una extensa i exhaustiva bibliografia completen unes pàgines que, llegides, ens deixen un bon sabor de boca, ja que sentim que hem après moltes coses a través d'una manera molt amena i original de contar-les.

Fitxa llibre:

LUÍS MOYÀ BARECHE

Entre guerras

Letrame, 509 Pàgines, 21 €