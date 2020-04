Tampoco mires a los ojos de la gente

Prohibido acercarse a alguien a menos de dos metros, no tocarse la cara con las manos, cuidadín con la cola del supermercado, ir solo en el coche y, quién sabe si dentro de poco, no mirar a los ojos de la gente. ¿A qué me suena eso? Algunos, la gestión de la crisis del coronavirus por parte del Gobierno la sienten como una bofetada. Nadie habla de un golpe bajo. Eso son cosas serias y ya se sabe que la seriedad en la escena política está desaparecida. Golpes Bajos sí sabían hacer su oficio y además podían presumir de algo de lo que hoy carecemos: libertad total. Germán Coppini y Teo Cardalda protagonizaron algunas de las páginas más brillantes del pop español, firmando canciones excitantes que han acabado siendo históricas, como No mires a los ojos de la gente. Con este cambio radical de vida me estoy cuestionando muchas cosas. Al final, no sé si bajaré a la calle, como un borrego más, cuando esto acabe. En casa se está muy bien. La gente me da miedo, con tanta locura, compra desmesurada y comportamiento insolidario. "No salgas a la calle cuando hay gente. ¿Y si no vuelves? ¿Y si te pierdes?", me advierte Coppini con su voz teatral.