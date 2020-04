Un Sant Jordi entre la tristeza y la esperanza

Un Sant Jordi raro y atípico, con sentimientos enfrentados, entre la esperanza y la tristeza, cargado de mensajes en las redes sociales y de paquetes de pedidos por las calles vacías que los clientes realizaron días atrás a sus librerías [vea aquí las imágenes]. Así se desarrolla esta fiesta del libro en Mallorca.



Las librerías de Palma, pese a estar cerradas por el estado de alarma por el coronavirus, no han dejado de trabajar de puertas adentro para este Sant Jordi virtual, con el corazón puesto en el momento en que puedan salir a la calle para celebrar este día como la tradición manda, quizá el 23 de julio próximo, pero con la sorpresa y la admiración por la respuesta que han dado los lectores ante el confinamiento. "Estamos gratamente sorprendidos. Han sido muchas las muestras de apoyo y los pedidos que nos han hecho, algunos hoy mismo, algo que nos alegra dentro de la triste situación que nos toca vivir. No son momentos fáciles y nos estamos sintiendo muy bien acompañados, y eso es impagable", ha confesado Laia Alegret, responsable de la Llibreria Drac Màgic.



También los escritores viven "una sensación extraña", acostumbrados a ser protagonistas absolutos en su día. "Me estoy poniendo nervioso e inquieto y molesto por momentos. Nos preparamos todo el año para Sant Jordi y ha quedado truncado. Inquieto pero con ánimo y fuerza hacia el futuro. Seguiremos escribiendo y editando", afirma el poeta y traductor Pau Vadell, vicepresidente de la Associació d'Escriptors en Llengua Catalana.



Compartiendo entre sus amistades vía teléfono móvil una lectura en voz alta de Feliç, el poemario de Nicolau Dols, ha desayunado hoy el escritor Biel Mesquida. "Que este poema sea la rosa recitada que os doy en este día de Sant Jordi, entre el viento de la inclemencia y la joya de la esperanza", brinda el responsable de un festival, el de la Poesia de la Mediterrània, afectado como tantos otros por el Covid-19.



Librerías e instituciones han programado un sinfín de actividades online, tales como lecturas de autores, recitales de poesía, sorteos, concursos e iniciativas de todo tipo, como la del Institut d'Estudis Baleàrics, que propone establecer un relato en un vídeo con títulos de autores de Balears y compartirlo en las redes con el hastag #SantJordiIEB, o de DiscMedi, el sello musical catalán asociado al mallorquín Blau, que, estrenando hoy nueva web, ofrece un 30 por ciento de descuento en todos sus discos, porque la música, no se olvide, también es palabra escrita.





