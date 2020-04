Los Rolling Stones lanzan su primera canción inédita en 8 años: 'Living in a Ghost Town'

Los Rolling Stones publican este jueves 'Living in a Ghost Town', su primera canción en ocho años, desde aquellas 'Doom and Gloom' y 'One More Shot' de su recopilatorio GRRR! (2012).

'Living in a Ghost Town' es su forma de afrontar el confinamiento y ha sido compuesta por el habitual tándem integrado por Mick Jagger y Keith Richards y grabada en aislamiento en Lós Ángeles y Londres.

"Estábamos grabando material nuevo en el estudio antes de la cuarentena y había una canción que pensamos tenía una resonancia especial dadas las circunstancias que nos está tocando vivir", explica Jagger.

Richards, por su parte, apostilla: "Registramos el tema hace un año en L.A. para nuestro disco nuevo, un proyecto en el que seguimos trabajando. Entonces la mierda nos salpicó a todos y Mick y yo decidimos que la canción debía sacarse ya y aquí está".

El batería Charlie Watts apunta que el tema "recoge el estado de ánimo" generalizado en tiempos de coronavirus, mientras Ron Wood remata: "Aquí tenemos un nuevo tema para vosotros que esperamos disfrutéis. Es una melodía cautivadora".

El tema está grabado por Mick Jagger (voz/armónica/guitarra/coros), Keith Richards (guitarra/coros) Charlie Watts (batería), Ronnie Wood (guitarra/coros), Darryl Jones (bajo) y Matt Clifford (teclados, trompa, saxo, fliscorno).