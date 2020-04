Ponte a prueba esta cuarentena (I): canciones que empiezan por "a".

Un día más, un día menos para el fin del confinamiento. Ya llevamos más de un mes aislados en nuestros hogares para luchar contra el coronavirus y la curva de contagios empieza a descender. Un reto que estamos superando entre todos.

Todavía faltan varias semanas hasta que finalice el estado de alarma y podamos salir a la calle. Mientras tanto, desde este diario te proponemos varios retos semanales para poner a prueba tus conocimientos.

Arrancamos con este quizz en el que enfrentamos a varios cantantes famosos. Tienes que adivinar cuáles de los siguientes versos pertenecen a canciones que empiezan por la letra "a". De los enfrentamientos, solo hay una respuesta que es correcta. ¡Suerte!

Nino Bravo vs Joaquín Sabina
Miguel Bosé vs U2
Shakira vs Rosalía

Otras canciones por la letra A

No es tan fácil encontrar canciones cuyo título empiece por la letra "a", al menos en el cancionero en castellano. Pero las hay, como habéis podido descubrir en el juego propuesto.

Por si te has quedado con el gusanillo de conocer más temas cuyo título empieza por la primera letra del abecedario, incluimos tres más en la lista de debajo con algunos de sus versos principales y su vídeoclip oficial.

Al Alba (Luis Eduardo Aute)

"Si te dijera, amor mío / Que temo a la madrugada / No sé qué estrellas son estas / Que hieren como amenazas / Ni sé qué sangra la Luna / Al filo de su guadaña".

Amor de hombre (Mocedades)

"Ay, amor de hombre / Que estás haciéndome llorar una vez más / Sombra lunar, que me hiela la piel al pasar / Que se enreda en mis dedos / Me abrasa en su brisa / Me llena de miedo".

Azul (Cristian Castro)

"Es que este amor es azul como el mar / Azul, como el azul del cielo nació entre los dos / Azul, como el lucero de nuestra pasión / Un manantial azul que me llena de amor".