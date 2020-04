Pere Estelrich recomana 'Sant Jordi té por del drac!'

"Hi havia una vegada un cavaller. No era pas gaire fort, ni gaire ben plantat, ni gaire valent. La veritat és que no ressaltava en res concret, però en Jordi, així és com es deia, estava orgullós de ser cavaller".

D'aquesta manera, comença el llibre Sant Jordi té por del drac!, que va escriure i il·lustrar Maria Ripol i que publicà l'editorial Alpina fa sis anys.

Ripol és autora d'altres històries il·lustrades pensades per a un públic infantil però que també poden llegir, mirar i gaudir els adults. Entre els altres títols de l'autora trobam Perdona'm petit os, El gegant i la lluna o Jo també en vull un tros, sempre amb dibuixos que acompanyen la bona literatura. Sí, perquè les històries de l'artista catalana són plenes de bona literatura, la qual cosa desmenteix als qui creuen que està reservada només als llibres per a la gent gran.

En el llibre que avui és adient recomanar, Ripol ens presenta un personatge poruc, una manera de desmitificar els cavallers, que sovint surten a les rondalles com a personatges robusts i plens d'ànsies de conquesta. No, aquest Jordi del conte és més humà, més feble, però més entranyable. I fins aquí podem contar...

Llegiu en família aquesta faula. Segur que passareu una bona estona, en companyia dels més joves de la casa.

Ah! També la podeu trobar a Internet, contada per la mateixa autora. Basta que poseu al cercador de youtube Maria Ripol i vos sortirà el seu canal, lloc en el qual trobareu la narració del conte.

Molts d'anys i bona literatura!

Fitxa llibre:

MARIA RIPOL

Sant Jordi té por del drac!

Alpina, 20 Pàgines, 13 €