Pere Estelrich recomana 'La Bíblia'

Es poden dir coses noves, avui, sobre La Bíblia? Nivell teològic no ho puc assegurar, donats els meus bàsics coneixements sobre el tema. Això serà cosa dels teòlegs. Ara bé, sí que es poden dir coses sobre noves edicions d'aquest llibre que no és un llibre sinó un recull de llibres.

Tenc a les mans una versió de la traducció interconfessional de La Bíblia que fa vuit anys edità Proa amb il·lustracions de Perico Pastor el pintor de La Seu d'Urgell, qui ha sabut trobar un punt molt interessant i personal a través de la lluminositat que tenen les seves obres, moltes fetes amb tinta xinesa o amb aquarel·les.

Aquesta edició catalana dels textos que formen l'Antic i el Nou testament és realment acurada. Tapa dura, paper de poca gruixa però fàcil de manejar i una traducció que fa goig.

Recomanar avui La Bíblia no és anacrònic, tot i que moltes de les seves històries sí que vessen anacronismes, ara bé, si un sap destriar aquest és un llibre per tenir i adesiara obrir i assaborir. Moltes de les pàgines, com les dels Salms, per exemple, estan plenes de poesia, cosa que reconeixeran fins i tot els no-creients.

Mentre escrit aquestes línies, tenc de fons el Salm 13 tal com el va musical Franz Liszt. Una obra mestra de la música religiosa de tots els temps, sens dubte.

"Fins quan portaré dintre meu tants neguits,

Tantes penes tot el dia dins el cor?

Fins quan l'enemic triomfarà contra mi?"



Fitxa llibre:

La Bíblia

Traducció interconfessional il·lustrada per Perico Pastor

Proa, 2544 Pàgines, 30 €