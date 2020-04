Cap pela le canta a la esperanza desde casa y con el móvil

El confinamiento no apaga las voces de Cap pela. El popular grupo de música ha publicado un vídeo en el que sus integrantes ponen voz al clásico Let The Sunshine. Una canción que han grabado desde sus respectivas casas, con la "añoranza" del equipo técnico y de producción que siempre les acompaña cuando registran y con la "esperanza" de que la situación actual de crisis, sanitaria y ecónomica, concluya pronto.

"Estamos seguro de que, entre todos, saldremos de esta", confiesan los Cap pela, que han elegido un tema como Let the Sunshine, interpretado a lo largo de la historia por grupos y solistas como The 5th Dimension, Julien Clerc o Milk&Sugar, al tratarse de "una canción de esperanza que deseamos sirva para ayudar a todos los que están sufriendo y luchando".

Con este ejercicio audiovisual, que lleva por subtítulo Perque el sol ens tornarà a fer brillar, Cap pela se ha reinventado, desde el encierro. "Solo hemos empleado los teléfonos móviles, grabando tanto la voz como la imagen con este medio", apuntan en un comunicado.

"Desde nuestras casas, confinados, con muchas ganas de cantar juntos y con vuestro empujón, nace este vídeo", señalan los cantantes al inicio del comunicado.

El grupo también confiesa que a pesar de haber logrado grabar el vídeo con el móvil no hay nada igual que el contacto: "Hemos probado muchas aplicaciones para poder grabar todos a la vez, mirándonos a los ojos, a través de la pantalla de los ordenadores, pero nada sustituye al contacto, la unión de las voces en directo".

Cap pela cumplió el año pasado sus bodas de plata, cinco lustros en la escena, con la satisfacción de saberse una de las mejores formaciones vocales a nivel internacional.