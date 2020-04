Cap pela le canta a la esperanza desde casa y con el móvil

El confinamiento no apaga las voces de Cap pela. El popular grupo de música ha publicado un vídeo en el que sus integrantes ponen voz al clásico Let The Sunshine. Una canción que han grabado desde sus respectivas casas, con la "añoranza" del equipo técnico y de producción que siempre les acompaña cuando registran y con la "esperanza" de que la situación actual de crisis, sanitaria y ecónomica, concluya pronto.

"Estamos seguro de que, entre todos, saldremos de esta", confiesan los Cap pela, que han elegido un tema como Let the Sunshine, interpretado a lo largo de la historia por grupos y solistas como The 5th Dimension, Julien Clerc o Milk&Sugar, al tratarse de "una canción de esperanza que deseamos sirva para ayudar a todos los que están sufriendo y luchando".

Con este ejercicio audiovisual, Cap pela se ha reinventado, desde el encierro. "Solo hemos empleado los teléfonos móviles, grabando tanto la voz como la imagen con este medio", apuntan.