Pere Estelrich recomana 'Los mitos del viaje'

En aquests temps de confinament en els quals hem de justificar fins i tot les sortides de casa per anar a tirar les escombraries, pot semblar irònic parlar de llibres de viatges. Però no ho és tant quan el llibre en qüestió no és una guia amb la qual moure's per una ciutat o un país concret, sinó que és un estudi sobre el que representa el fet de viatjar.

I això és el que vol ser Los mitos del viaje. Estética y cultura viajeras que ha escrit Patricia Almarcegui, novel·lista (El pintor y la viajera i La memoriadel cuerpo), assajista (El sentido del viaje, Alí Bey y los viajeros europeos a Oriente) i professora de literatura comparada a diferents universitats.

En aquest volum no hi espereu recomanacions de llocs per anar ni de monuments en els quals fer-se unes fotos. No. Almarcegui ens parla del fet de viatjar des d'una vessant cultural.

"El viaje constituye desde la Antigüedad una de las formas preferidas para la representación de los seres humanos". Amb aquestes paraules comencen unes pàgines en les quals hi trobam temes tan suggerents com l'art de viatjar, el desig noble de conèixer món, la problemàtica del viatge o els viatges en la literatura.

A través d'aquesta lectura tan entretinguda ens familiaritzarem amb Marco Polo, Alí Bey, Annemarie Schwarzenbach, Alejandro Malaspina, Gustave Flaubert o Ruy González de Clavijo, entre molts d'altres viatgers i escriptors sobre viatges.

Una lectura, doncs, que no ens remou les ganes de sortir sinó que ens permet conèixer per què l'ésser humà és, des de sempre, un nòmada.

Fitxa llibre:

PATRICIA ALMARCEGUI

Los mitos del viaje

Fórcola, 312 Pàgines, 24 €