Pere Estelrich recomana 'Un año para maravilarse'

Durant aquests dies de confinament, a casa, es recomanable escoltar una mica de música clàssica. El fet de no poder sortir ens dóna temps pel lleure. I dins aquest temps, per què no dedicar una estona a descobrir músiques noves o reescoltar les ja conegudes?

Aquest llibre, Un año para maravillarse va d'això. La seva autora, la violinista i divulgadora musical Clemency Burton-Hill ens proposa una música per a cada dia. 365 peces musicals per escoltar de forma cronològica des del dia 1 de gener fins al 31 de desembre, inclòs el 29 de febrer, fins i tot.

Cada recomanació porta un text breu explicant la peça en qüestió i l'autor o autora, ja que també trobam, en el llistat, obres d'algunes dones compositores , com ha de ser.

Per aquests dies d'abril, Clemency ens suggereix escoltar Vals lent de l'autora Germaine Tailleferre, Music for a while de Henry Purcell i La sortida de sol en el riu Moscova de Modes Mússorgski.

Cada dia una peça musical que ens serveix per començar bé un dia d'estar a casa.

La cosa és que des d'aquí recomanam, un cop eliminat el confinament, seguir escoltant música. L'art no s'acaba mai.

Fitxa llibre:

CLEMENCY BURTON-HILL

Un año para maravilarse

Indicios, 448 Pàgines, 25 €