Joaquín Sabina avisa de que su recuperación "va para meses"

El músico Joaquín Sabina no ha descartado este domingo regresar a los escenarios, aunque ha avisado que el regreso sería en solitario y que su recuperación médica "va para meses".

"Cuando vuelva será ya sólo, con otro espectáculo, con otro disco. Imagino", ha explicado en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, en la que también ha dicho que es "imposible" que vuelva a actuar en una gira junto a Joan Manuel Serrat.

Preguntado por su estado de salud tras la caída, Sabina ha señalado que se encuentra "bien" y que cometió un "error" durante la actuación. "Me enrollé en un cable y me pegué un hostión", ha admitido, para después añadir entre risas que no puede tocar la guitarra porque "el brazo no da de sí".

El artista también se ha pronunciado por la gestión política de la cultura en la crisis del coronavirus. Sabina ha apuntado que los representantes de la cultura como los cantantes o cineastas "se han quedado con el culo al aire y sin saber cómo tapárselo". "Alguien debería pensar que aparte del turismo, uno de los valores de España es exportar la cultura", ha subrayado. "Bromas sobre eso, no", ha sentenciado.

El cantautor ha concedido su primera entrevista tras haber recibido el alta médica del hospital Ruber Internacional, donde se encontraba ingresado después de ser operado de un hematoma intracraneal por una caída accidental durante un concierto en el WiZink Center en Madrid el 12 de febrero.