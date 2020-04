Pere Estelrich recomana 'Ninguno de nosotros volverá'

La història també ha tengut un comportament masclista. Quasi sempre ens han contat el que ha passat des d'un punt de vista dels homes. Manca doncs una aportació historiogràfica que expliqui el paper de les dones al llarg dels anys.

A poc a poc ens arriben estudis que sí analitzen la història en femení. Com el qui avui vos vull proposar, Ninguno de nosotros volverá, de Charlotte Delbo, que ens presenta una visió de la situació de les dones en els camps de concentració durant el nazisme.

Delbo que havia nascut a Vigneux-sur-Seine el 1913 i morí a París el 1985, conta la història ta com va ser, ja que la descriu en primera persona. Ella l'any 1942 fou detinguda a França i deportada a Auschwitz un any després juntament amb altres presoneres franceses com ella. D'aquest grup de més de dues-centes dones només en varen sobreviure quaranta-nou. Un desastre.

Delbo va construir unes memòries en forma de trilogia, que titulà genèricament Auschwitz et après. El llibre que avui esmentam recull les dues primeres parts de la trilogia, escrites en forma de petits relats plens de poesia, vida i, malauradament, també mort.

Un relat imprescindible.

Fitxa llibre:

CHARLOTTE DELBO

Ninguno de nosotros volverá

Libros del Asteriode, 320 Pàgines, 21 €