"No podemos seguir con nuestros estudios en casa, los vecinos se están quejando"

Los estudiantes de música del Conservatorio Superior de Balears que viven confinados en pisos están "estresados" y "desanimados". Si han de regresar a las aulas en junio y el recital de final de carrera es en julio, como les están diciendo, serán incapaces de examinarse en condiciones óptimas porque en sus casas han tenido que reducir drásticamente las horas de ensayo. Es el caso de la alumna de piano Leila Akaarir. Está en cuarto curso y a punto de graduarse. Vive en un piso en Palma con tres alumnos más del Conservatorio: un saxofonista y dos bombardinistas. Ya ha habido quejas de los vecinos por el ruido y, después de una visita de la policía a su casa, los estudiantes han tenido que reducir las horas de ensayo. "Seguimos las clases online y tenemos que grabar audios para los profesores", explica a este periódico Leila, quien siempre que puede estudia y toca con los auriculares, "pero hay trabajos que no los puedo hacer así".

La alumna advierte de que el equipo directivo del Conservatorio ya está informado de la situación. "Ellos tampoco saben qué va a pasar con el curso todavía. Lo que pedimos es que se tenga en cuenta lo que está sucediendo, que algunos no podemos casi tocar, y que se aplacen las evaluaciones. Examinarse en julio para gran parte de nosotros es un problema. En cambio, otra parte del alumnado prefiere pasar los exámenes antes para poder hacer un máster", comenta.

Bel Miquel Cazorla, percusionista, en tercer curso, piensa que hay una brecha entre los estudiantes del Conservatorio que ahora se acentúa con el confinamiento. "Los que viven en pisos no pueden estudiar, no pueden tocar apenas. Los que viven en casas o chalés, sí. O al menos pueden hacerlo más. El instrumento es también otro elemento que no nos iguala en condiciones. Si eres guitarrista, apenas molestas. Es un instrumento que puedes tener en casa y que no suena como la percusión o los instrumentos de metal", señala. Bel cuenta con un problema añadido, su cualidad de percusionista. "Tocamos diferentes instrumentos y sólo tengo una marimba pequeña y una caja sorda en casa de mi madre, en Manacor, donde puedo tocar un poco. El resto no, los toco sólo en el Conservatorio. Ahora mismo siento mucha incertidumbre por las evaluaciones", confiesa.

Es el caso también de María Rojo, otra percusionista, ella de cuarto curso. Comparte piso con otros estudiantes. "Yo ensayo entre poco y nada. En casa no tengo ningún instrumento", apunta. "Tenía que acabar este año pero no sé si voy a poder", continúa. "En el recital de final de carrera hemos de tocar la marimba, el vibráfono, multipercusión y timbales. Es imposible tener ese material en un piso y si lo tuviéramos no lo podríamos tocar apenas por los vecinos", asegura. María explica que, en la profesión de músico, si paras mucho tiempo, "no puedes volver a tocar como si nada pasara. Es como los deportistas de élite. Como mínimo, para estar en forma, has de tocar cinco horas al día. Ahora lo máximo que puedo hacer es algún ejercicio técnico con las baquetas en una mesa o el suelo", relata desesperada. La estudiante pide que en casos como el suyo el recital de final de carrera se traslade a final de año y, si en septiembre se puede empezar el curso, puedan contar con tres meses para prepararse y volver a estar en plena forma.