Pere Estelrich recomana 'Crisis: como reaccionan los países en los momentos decisivos'

Molts dels qui fa un bon grapat d'anys ens entusiasmàrem amb el llibre 'Armas, gérmenes y acero' hem seguit de prop les publicacions del seu autor, Jared Diamond, professor de geografia a Califòrnia, especialitzat en biogeografia i estudiós de la biologia evolutiva, entre altres activitats.

Doncs bé, de Diamond ens arriba ara un nou volum titulat 'Crisis: como reaccionan los paises en los momentos decisivos', editat per Debate i en el qual el pensador analitza alguns casos de països que s'han enfrontat a crisis profundes de diferents tipus per treure'n conclusions, entre les quals hi ha la d'identificar patrons comuns en la superació de les situacions caòtiques. Per tant, es demana Diamond: "Sabrem, com a societat, aprendre del passat i no caure amb el mateix? Si els conflictes històrics a Japó, Finlàndia, Xile, Indonèsia, Alemanya, Austràlia i Estats Units (els països analitzats en el llibre) varen tenir uns trets comuns, sabrem, davant una crisi, aplicar les mesures que donaren profit i eliminar les erràtiques? O per contra caurem amb el mateix tipus d'improvisació?"

Un llibre escrit l'any passat, però que sembla preveure el que està passant ara mateix arreu del món. Profètic Diamond.

Fitxa llibre:

JARED DIAMOND

Crisis: como reaccionan los paises en los momentos decisivos

Debate, 528 Pàgines, 23 €