Muere el profesor Jocelyn Nigel Hillgarth, estudioso de Ramon Llull

El pasado día 12 falleció Jocelyn Nigel Hillgarth, una de las figuras más relevantes de los estudios sobre Ramon Llull, la Corona de Aragón y el período visigodo en España.

El profesor mantenía una estrecha relación con Mallorca ya que era el propietario de Son Torrella de Santa Maria. La finca fue adquirida en 1930 por su padre Alan, cónsul del Reino Unido en Mallorca cuyos informes son esenciales para el estudio de la Guerra Civil en la isla.

Jocelyn Nigel Hillgarth, que el año pasado se convirtió en hijo adoptivo de Santa Maria, nació en Londres en 1929, y desde su infancia pasó largas temporadas en la propiedad mallorquina. Se graduó en la Universidad de Cambridge en 1950 y se doctoró siete años después con la tesis A Critical Edition of the 'Prognosticum futuri saeculi' of St. Julian of Toledo.

Su currículum académico es tan impresionante como el listado de publicaciones. Ha impartido docencia en las universidades americanas de Princeton (1963-1964), Texas (1964-1965), Harvard (1965-1970) y Boston (1970-1977). En 1977, se trasladó a la universidad de Toronto, en la que enseñó hasta su jubilación en 1995.

Las publicaciones del profesor Hillgarth se centraron en tres ámbitos: el lulismo, la historia de la Corona de Aragón y los visigodos. Los estudios sobre Ramon Llull incluyen obras como Ramon Llull and Lullism in fourteenth-century o Manuscritos lulianos de la biblioteca del convento franciscano de Dun Mhuire. El ámbito de sus estudios mallorquines incluye la teología, la conquista de Jaume I o la invasión de Alfons III, entre otros temas.

Entre sus estudios sobre la Corona de Aragón destaca El problema d'un imperi mediterrani català (Ed. Moll). En lo que respecta a la historia medieval española es relevante su Visigothic Spain, Byzantium and the Irish.