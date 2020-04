Concierto histórico este 'Saturday, 18' OWTAH con JLo, Lady Gaga, Tailor Swift, Stevie Wonder o Celine Dione

¡Quién nos iba a decir que el COVID-19 podría reunir al que podría denominarse el concierto de la vida o el segundo!... o quedarán a la par

35 años después del concierto del concierto Live Aid que se celebraba el 13 de julio de 1985 para combatir el hambre en Etiopía.

Corría 1984 cuando Bob Geldof viajaba a Etiopía después de escuchar informaciones de una horrible hambruna que mató a cientos de miles de habitantes y amenazaba con matar a millones más... Ante el problema convocó a los mejores artistas de Gran Bretaña e Irlanda para grabar un sencillo en beneficio de la hambruna etíope, pero lo recaudado no era suficiente ante el problema de la región.

Geldof propuso Live Aid, marcando el inicio de su proyecto más recordado, un ambicioso concierto de caridad global destinado a recaudar más fondos y aumentar la conciencia sobre la difícil situación de muchos africanos y cambiando con música el destino de una parte vital de nuestro mundo.

Y así fue... Fue lo más grande: dos macroconciertos simultáneos en Londres y Filadelfia, en enormes recintos deportivos, transmitido en 72 países y con una audiencia de 1.500 millones de espectadores en directo retransmitido por televisión, sin Twitter, sin Youtube, sin Instagram, sin Facebook. Ahora el coronavirus puede hacer que los legendarios macroconciertos con una actuación de Queen que les encumbró y que ha pasado a formar parte de la historia.

Mañana 18 de abril, la historia del concierto del siglo XX puede repetirse, este XXI con el concierto One World Together At Home (OWTAH, traducido como Un solo mundo: Juntos desde casa).

Este concierto viene anunciándolo en sus stories Jennifer Lopez de lo más emocionada. Va a reunir a las estrellas internacionales más diferentes: Celine Dion, Stevie Wonder, Andrea Bocelli, Maluma, Sir Paul McCartney, Sir Elton John, Sir David Beckham y Victoria Beckham, Maluma, J. Balvin, Lady Gaga, Billie Eilish, Taylor Swift, Alicia Keys, Becky G, J. Balvin, Lizzo o Chris Martin, entre muchos más. Todos ellos se han unido a esta causa solidaria para rendir homenaje a los héroes de esta pandemia: los millones de trabajadores sanitarios que están luchando en todo el mundo en primera línea contra el coronavirus.

Además contará con Adam Lambert, Andra Day, Angèle, Anitta, Annie Lennox, Becky G, Ben Platt, Billy Ray Cyrus, Black Coffee, Bridget Moynahan, Burna Boy, Cassper Nyovest, Charlie Puth, Christine and the Queens, Common, Connie Britton, Danai Gurira, Delta Goodrem, Don Cheadle, Eason Chan, Ellie Goulding, Erin Richards, FINNEAS, Heidi Klum, Hozier, Hussain Al Jasmi, Jack Black, Jacky Cheung, Jack Johnson, Jameela Jamil, James McAvoy, Jason Segel, Jennifer Hudson, Jess Glynne, Jessie J, Jessie Reyez, John Legend, Juanes, Ke$ha, Lady Antebellum, Leslie Odom Jr., Lewis Hamilton, Liam Payne, Lili Reinhart, Lilly Singh, Lindsey Vonn, Lisa Mishra, Lola Lennox, Luis Fonsi, Maren Morris, Matt Bomer, Megan Rapinoe, Michael Bublé, Milky Chance, Naomi Osaka, Natti Natasha, Niall Horan, Nomzamo Mbatha, P.K. Subban, Picture This, Rita Ora, Samuel L Jackson, Sarah Jessica Parker, Sebastián Yatra, Sheryl Crow, Sho Madjozi, SOFI TUKKER, SuperM, The Killers, Tim Gunn, Vishal Mishra y Zucchero.

Este macroconcierto que no llenará recintos pero que unirá corazones y al mundo entero, será este sábado 18 de abril a partir de las 20 horas y terminará ocho horas después, a las 4 de la mañana del domingo 19 de abril y se podrá seguir desde redes y plataformas. Toda la información en Global Citizen, el movimiento de ciudadanos comprometidos que están utilizando su voz colectiva para terminar con la pobreza extrema para 2030.

Organizado por la OMS y Global Citizen, este evento único e histórico quiere lanzar un mensaje a favor de la unidad de todo el planeta para luchar conjuntamente contra el coronavirus. Así como remarcar la importancia de asumir el compromiso de quedarse en casa y lavarse las manos, dar voz a las historias de los sanitarios que luchan contra la pandemia y pedir a los gobiernos, grandes empresas y multimillonarios filántropos su apoyo a la causa para frenar la COVID-19 equipando con mascarillas, guantes y demás material necesario a los trabajadores sanitarios. Y recordar a los organismos locales que no frenen su labor de administrar comida, alojamiento y atención médica a los más necesitados.