Pere Estelrich recomana 'Obra poètica', de Bartomeu Bennàsar

Després de repassar el que hem recomanat durant ja trenta-un dies, me n'adono que hi manca la poesia. Si bé és cert que han sortit a rotlle alguns llibres de prosa poètica, com el de Galeano, per exemple, o el de Racionero, per no dir-ne d'altres, la veritat és que hi manquen recomanacions de poesia tal com l'entenem generalment.



Així que avui vos acostaré un recull de poemes del sacerdot, teòleg, pensador i poeta felanitxer Bartomeu Bennàssar, que amb el títol d'Obra Poètica conté textos que van des de 1974 fins al 2017 i que ha editat Lleonard Muntaner.



Què millor que copiar el que diu Damià Pons al llibre en qüestió: "A mesura que avançava en la lectura dels més de 400 fulls de poemes que formen aquest llibre de Bartomeu Bennàssar m'anava envaint una intensa sensació de llibertat. Sí, he dit de llibertat. Són uns quants milers de versos que han nascut i s'han manifestat sense ajustar-se a les crosses i els motlles convencionals que de costum són inherents al conreu del gènere literari que té en la versificació la seva identitat més primigènia".



I té raó el prologuista i professor. Les pàgines d'aquesta antologia vessen de llibertat, de sentiments que fugen de qualsevol lligadura. Llibertat per tots els costats.



Lectura per llegir i rellegir a glops, sense presses però amb el cap ben obert.





Fitxa llibre:

BARTOMEU BENNÀSSAR

Obra poètica (1974-2017)

Lleonard Muntaner, 464 Pàgines, 30 €