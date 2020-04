Si heu pensat en cultivar a casa, aquesta pot ser una bona lectura

Segurament més d'una família ha pensat en cultivar productes bàsics a casa, bé sia al balcó, a la bugaderia o al pati. En aquests dies que passam no sembla una idea tan absurda com fa uns mesos enrere.

Mirau per on, existeix certa bibliografia sobre el tema, molt apropiada pels qui sabem poc de les maneres de sembrar, cuidar i recollir hortalisses i altres herbes (mai més ben dit).

Iván Vázquez Muñoz és un tècnic en treballs forestals que es va començar a donar a conèixer a través de les xarxes socials, en les qual intentava despertar inquietuds florals als seus seguidors, que ben aviat foren un bon grapat. Preparà primer un blog (www.lahuertadeivan.com) i obrí més tard un canal a youtube.

D'aquest foraviler valencià ens arriba Huerto urbano para todos, que ha editat Oberón, una editorial especialitzada en temes com l'alimentació saludable, la higiene personal i les manualitats, entre altres coses.

En aquest volum, ple de dibuixos i il·lustracions, hi trobam maneres per iniciar-se en el cultiu de plantes pròpies de la cuina. També compta amb fitxes en les quals es parla de la dificultat de cada producte. Sens dubre és una manera d'entrar en el món de l'agricultura ecològica feta a casa. Això sí que és autèntic quilòmetre zero.

Fitxa del llibre:

IVÁN VÁZQUEZ

Huerto urbano para todos

Oberón, 165 Pàgines, 20 €