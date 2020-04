La recomanació de Pere Estelrich: Cercamón, de Lluís Racionero

"Coses apreses amb el cos no necessiten llibres per a restar a la memòria"

(Lluís Racionero)



El passat 20 de març, en ple confinament, va morir a Barcelona Lluís Racionero, un dels grans intel·lectuals del nostre entorn. Enginyer industrial primer i llicenciat en Economia després es doctorà en urbanisme, matèria de la qual fou assessor de diferents governs i institucions; seu és el disseny del Claustre Modern de la Seu d'Urgell, la seva ciutat de naixement.

Políticament dispers, començà com a cap de llista d'Esquerra republicana el 1981 i acabà donant suport al PP, partit amb el qual fou director de la Biblioteca Nacional d'Espanya.

Com bon escriptor i analista perspicaç que fou, els llibres de Racionero són sempre aconsellables, Tant els de ficció com els d'assaig o d'acostament a figures universals com Llull o Leonardo.

Avui vos vull acostar una novel·la que vaig llegir quan va sortir, el 1982, i que tot d'una es convertí en el que diríem un best seller en llengua catalana. Es tracta de Cercamón, que he rellegit aquests dies de confinament, passant un gust comparable al de fa quasi quaranta anys.

A Cercamón, Racinero ens situa entorn el canvi del primer mil·lenni, quan al final del segle X es posen les bases d'un nou món: el del romànic i el dels trobadors, entre altres elements característics.

Novel·la històrica, plena de personatges reals que estimen i senten i escrita emprant un llenguatge molt poètic, ja que com diu un dels protagonistes "el poeta és l'arquitecte dels sentiments". I no és un urbanista una mena d'arquitecte?



LLUIS RACIONERO I GRAU

Cercamón

Edicions 62, 208 Pàgines, 21 euros