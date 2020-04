Frases d'altri

"El meu fill és ara un emprenedor. És el que et diuen que ets quan no tens treball". Aquesta sentència és de Ted Turner u dels grans magnats de la premsa dels Estats Units.

De frases com aquesta i fins a arribar a 1750 n'està ple el petit volum El pequeño libro de las grandes citas que va recopilar i publicar fa sis anys Gregorio Doval, sociòleg, escriptor i periodistafa madrileny, autor d'altres antologies com El libro de los hechos insólitos, Diccionario general de citas o Anecdotario universal de cabecera.

En aquest volum trobam frases de personatges famosos, classificades en vuit capítols amb títols tan suggerents com Mente y corazón o Grandeza y misèria humanas, o Éxito en la voda de relación.

D'entre les persones que més ens surten a camí hi trobam Concepción Arenal ("Les defenses innecessàries es converteixen en atacs injustos"), Francis Bacon ("No existeix cap secret comparable a la rapidesa"), Napoleó ("La victòria serà sempre pel més perseverant"), Churchil ("Personalment sempre estic disposat a aprendre, tot i que no m'agrada que em donin lliçons"), Einstein ("Hi ha una força motriu més poderosa que el vapor, l'electricitat y l'energia atòmica: la voluntat humana") o Shakespeare ("El treball en el qual trobam plaer cura la pena que ens provoca").

Hem d'agrair que al final l'autor hagi inclòs un índex onomàstic, una eina molt pràctica a l'hora de cercar el que ha dit tal personatge.

Llibre no per llegir d'una tirada, naturalment, però sí per obrir per qualsevol pàgina i mirar que han dit altres abans que nosaltres.

Un llibre que recomano especialment a l'amic Climent Picornell, gran cercador de sentències i que recopila i publica als seus Jardins d'altri.



Gregorio Doval

El pequeño libro de las grandes citas

Alienta, 328 Pàgines, 13 €