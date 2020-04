Pere Estelrich recomana La historia del Grial de Joseph Campbell

Cada Divendres Sant tenc el costum d'escoltar Parsifal, la darrera òpera de Wagner que ell mateix va qualificar de drama espiritual o religiós.

I per què el Divendres Sant? Doncs perquè el tercer acte d'aquesta òpera sublim està ambientat en un dia com aquest, quan els cavallers que custodien el Grial a la muntanya de Monsalvat. Fins i tot hi ha un fragment prou conegut d'aquest darrer acte que es coneix com Els encantaments del Divendres Sant, que sovint s'interpreta de forma només instrumental a concerts d'orquestres simfòniques.

És per això que avui pens que és apropiat acostar-nos a la llegenda que envolta el calze de Crist i que de forma directa ens connecta amb el mite artúric. De fet el nom Parsifal és semblant a Perceval, un dels cavallers de la Taula Rodona. D'entre els llibres que toquen aquesta temàtica i a tall d'exemple, vos citaré el que fa anys escriví un dels grans coneixedors del món medieval des de l'òptica llegendària, Joseph Campbell. De l'historiador americà l'editorial Atalanta publicà l'any passat La historia del Grial. Magia y misterio del mito artúrico, un volum molt recomanable pels qui senten interès vers aquestes històries que mesclen religió, mites i edat mitjana.

Joseph Campbell

La historia del Grial

Atalanta, 352 Pàgines, 26 €