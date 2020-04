Dura respuesta del sector ante la falta de ayudas específicas para la cultura

"Tristeza y decepción absoluta". Así arranca el comunicado del Sindicato de Artistas Líricos de España para expresar su malestar tras la comparecencia del martes del ministro de Cultura José Manuel Rodríguez Uribes, en la que el responsable cultural confirmó la ausencia de medidas específicas para cultura durante la crisis del coronavirus. "No hay peor liderazgo que la ausencia del mismo, estimado ministro. Nos hemos creído que su petición de propuestas al sector cultural iba encaminada a proponer medidas urgentes que paliasen los efectos que la crisis del Covid está teniendo sobre nuestro colectivo. Pero hoy no preguntamos ¿para qué? ¿Para qué las reuniones telemáticas para que le expusiéramos dichas propuestas, señor ministro? ¿Para qué pedirnos que le hiciésemos llegar documentos, medidas y dosieres? Visto y oído lo de ayer tal pareciese que fuera para sacarse fotos y publicarlas en redes porque, o no las ha leído, o ha hecho caso omiso de las mismas", recoge el comunicado.

Desde ConArte, confederación de artistas de España a la que pertenece la Associació d'Actors i Actrius Professionals de Balears, señalaron la "irresponsabilidad" e "indolencia" del ministro. Sus palabras estuvieron en la línea de otras asociaciones, que pidieron a Rodríguez Uribes una rectificación. "De lo contrario, quedará meridianamente claro que no puede continuar como interlocutor válido para un sector que no ha parado de trabajar y dialogar por su futuro".

"No debe abandonar a su suerte a la cuarta industria del país: a 720.000 trabajadores de la cultura con sus respectivas familias a quienes el cierre obligatorio de nuestros espacios de trabajo nos aboca a muchos meses sin percibir ingreso alguno, porque, y se lo hemos repetido hasta la saciedad, la singularidad de nuestro trabajo, intermitente, temporal, hace que nos vayamos a nuestras casas sin un euro por nuestros contratos candelados y sin poder aplicar ningún ERTE ya que más del 95% de los artistas españoles somos freelance", recoge el escrito del Sindicato de Artista Líricos. "Ya que usted mismo ha compartido en sus redes sus contactos con otros ministros de cultura europeos, copie lo que están haciendo sus colegas en países como Francias, Austria o Alemania", continúa el comunicado, que cierra con una petición de rectificación al ministro.

Solicitudes similares se vieron ayer en las redes sociales, además de alguna petición de dimisión y la convocatoria de un apagón cultural en las redes como medida de protesta previsto para los días 10 y 11 de abril.

El ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, alabó el pasado martes, durante una comparecencia junto al de Sanidad, Salvador Illa, "la solidaridad, el altruismo y la grandeza" mostrada por el mundo de la cultura durante la pandemia por el coronavirus, pero confirmó que de momento no habrá ayudas específicas para el sector, sino que éste puede acogerse a las globales ya presentadas.

A la pregunta de si se permitirá la reapertura de cines o teatros cuando comience la desescalada de medidas impuestas por el Gobierno, dijo: "Habrá que esperar a lo que digan los expertos". Cuando ese momento llegue, precisó: "este ministro hará toda la campaña para que volvamos al cine o al teatro lo antes posible".