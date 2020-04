Pere Estelrich recomana 'El hombre anumérico', de John Allen Paulos

- Avui parlarem de matemàtiques.

-Nooo! Matemàtiques no!

-No vos assusteu, que les matemàtiques també poden ser entretingudes i de fàcil accés. Mirau per exemple com les utilitza el matemàtic i divulgador americà John Allen Paulos, un professor que ha optat per escriure llibres que relacionen aquesta part de la ciència amb la societat. Sense matemàtiques, ens ve a dir Paulos, no seríem on som.

El primer llibre de Paulos que vos vull acostar és 'El hombre anumérico', un assaig apte per a tothom i que ja des del principi ens planteja les conseqüències que té l'anumerisme dins la societat.

-Anume...què?

-Anumerisme, la incapacitat de manejar còmodament els conceptes fonamentals de les matemàtiques. No parlam d'analfabetisme per indicar pocs coneixements en l'ús de la lectura i l'escriptura? Doncs també podem parlar d'anumerisme quan es tracta de traslladar el desconeixement al camp dels nombres i les seves propietats.

Una de les conseqüències que pot tenir l'anumerisme, diu Paulos, és l'auge de les pseudociències i de les notícies falses. Sense uns coneixements mínims de com funcionen coses com la probabilitat, les lleis dels grans números, les estadístiques, ens poden fer creure coses absurdes, les quals, només amb una mica d'atenció i de coneixements primaris veuríem que són impossibles.

'El hombre anumérico'. Matemàtiques sense por. Una lectura per entrar de ple dins la relació entre les matemàtiques i la vida.