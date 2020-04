La biografia de Dante escrita per Marco Santagata que es llegeix com una novel·la

El passat mes de gener el govern italià, ignorant el que passaria dos mesos després, decidí destacar en el calendari el 25 de març, convertint-lo en el Dia Dante, una jornada anual per tal de recordar el gran escriptor i filòsof italià. I no és per menys, Dante Alighieri, nascut a Florència el 1265, és una figura universal, un referent de moltes coses. Qui no ha emprat l'adjectiu "dantesca" per referir-se a una situació misteriosa o inclús terrorífica. Segons l'Alcover-Moll: "Dantesc. Que per la seva grandiositat i aspecte terrorífic sembla inspirat en el poema 'La Divina Comèdia' del Dant".

Per altra banda, dantesc també podria aplicar-se a una persona coneixedora de la vida i l'obra del Dant, com Marco Santagata, professor de literatura italiana a la Universitat de Pisa i un dels grans estudiosos de la poesia del Quattrocento.

Santagata ha escrit un volum sobre l'autor de La Divina comèdia, que no és només una biografia, és una anàlisi sobre un artista de forta personalitat, egocèntric, convençut de la seva excepcionalitat i amb la certesa que era predestinat a fer coses grans. Que les va fer, sens dubte, La Divina Comèdia és una obra magna. També trobam en el llibre referències a la Florència dels segles XIV i XV, una ciutat en la qual el carrer vivia d'una manera i l'aristocràcia d'una altra: Ideals artístics? Sí, però també enveges i secrets.

El professor i biògraf ha optat per escriure una biografia que es pot llegir com si fos una novel·la, i és que Santagata té altres històries de ficció, algunes guardonades com Tal mujer enamorada (també sobre el Dant) o El maestro de los santos pálidos.



Fitxa llibre:

MARCO SANTAGATA

Dante. La novela de su vida

Cátedra, 528 Pàgines, 27 €