El pueblo tiene el poder. Palabra de Patti Smith

Que se acabe esta pesadilla. Podemos darle la vuelta a la tortilla, darle la vuelta al mundo, que cabalga algo torcido. "Podemos poner en la marcha la revolución de la Tierra. Nosotros tenemos el poder. El pueblo tiene el poder".

People Have the Power (El pueblo tiene el poder) es una de las grandes canciones de la estadounidense Patti Smith, una de las cantautoras más influyentes que ha dado el rock, una mujer con un discurso duro, poético e intelectual, convencida de que "todos tenemos una canción dentro", y que puede ser "un himno, un grito de protesta o el rezo de un adolescente". Asómense a su ventana, salgan al balcón, si tienen, o a la terraza, y entonen la suya. La madrina del punk compuso su People Have the Power junto a su marido y también músico Fred 'Sonic' Smith', miembro de los MC5, y data de mediados los años 70. En este vídeo, Patti Smith interpreta este clásico de su repertorio acompañado por Stewart Copeland, uno de los cofundadores de Police.

Durante estos días de locura habremos tenido muchos sueños, a los que recurrimos para evadirnos. Cuando todo esto pase, y recuperemos cierta normalidad, habrá que pasar a la acción y poner el mundo, que está hecho un asco, patas arriba. "Todo lo que soñamos puede suceder si nos unimos".