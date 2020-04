Pere Estelrich recomana la novel·la del món de Ernst Hans Josef Gombrich

Sabíeu que el diplodocus, un dinosaure que va viure a la Terra molt abans que hi hagués l'espècie humana era inofensiu i vegetarià? Podeu imaginar com fou d'etern el retorn de l'exèrcit de Napoleó per la plana glaçada de Rússia fugint d'una Moscou incendiada? Som conscients que en només cent anys, des del 1918 fins ara mateix la població mundial s'ha multiplicat per quatre?

Idò bé, de plantejaments com aquests que acab de citar n'està ple el llibre Breu història del món que l'historiador vienès Ernst Hans Josef Gombrich va escriure per tal que la seva filla Elsie pogués entendre d'on venim.

Així que, la redacció del volum fa que sigui molt entenedor, amb anècdotes i dibuixos que ajuden molt a la lectura, ja que la complementen. Podem dir que cada un dels capítols està escrit com una crònica periodística, no debades Gombrich durant la Segona Guerra Mundial va col·laborar com a corresponsal de la BBC.

Especial interès tenen les pàgines dedicades al segle XX, el segle que pràcticament l'autor va veure començar i acabar. A El trosset d'història universal que he viscut jo mateix, Gobrich ens parla en primera persona de la crisi econòmica i l'esclat de la Segona gran guerra, de la bomba atòmica, del benefici i l'auge de la ciència i de la caiguda dels sistemes comunistes, entre altres temes més acostats a nosaltres.

Redactat el 1999, quan l'intel·lectual tenia noranta anys (va morir el 2001), Breu Història del món és una bona manera d'entrar dins la història universal, és una porta molt adequada per aquells que no s'atreveixen amb els llibres d'historiadors fins i tot més consagrats.



Fitxa llibre:

ERNST H. GOMBRICH

Breu història del món

Empúries, 303 Pàgines, 9 €