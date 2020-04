Igualada sale al balcón para bailar 'Un Pinyol' de Tomeu Penya

La música de Tomeu Penya también es un bálsamo en tiempos de coronavirus. Vecinos de Igualada, en Barcelona, bailan estos días una de las canciones del de Vilafranca, Un Pinyol, como puede verse en el vídeo adjunto.

"Un pinyol de cirereta, un pinyol d'albercoc verd, un pinyol per na Pereta, si ella ho vol, quin pinyolet! Un pinyol de pomanyela, un pinyol com un codony, un pinyol per na Miquela, que ha robat es meu amor", canta Tomeu en esta canción que publicó en 2013, en el disco Arruix! (DiscMedi/Blau).

Como todos los artistas, Tomeu Penya ha visto cómo el plan de próximos recitales se suspendían o aplazaban a causa de la crisis del COVID-19, con la incertidumbre de saber cuándo se podrán realizar conciertos ya que es consciente de que a pesar de que se levante el estado de alarma, serán muchas las restricciones y una de ella sean la de aplazar hasta no se sabe cuándo. En cualquier caso mantiene en pie el proyecto de editar un disco a finales de año. Un álbum recopilatorio con diversos CD que complementaria el de "50 cançons" editado hace unos años. También incorporará tres o cuatro temas totalmente nuevos que se grabarán en cuanto la situación lo permita.

Durante el confinamiento, Tomeu Penya sigue ensayando, con su guitarra, en su casa. Ahí va la muestra: