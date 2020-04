'Himne de la Pau', una pieza musical que nace de la cuarentena

Estos días se está gestando en las redes sociales la grabación del Himne de la Pau, una composición original del músico mallorquín Miquel Àngel Aguiló. El chelista dirige desde su confinamiento al medio de centenar de músicos que, por el momento, se han sumado a la iniciativa.

El comienzo del estado de alarma activó a Miquel Àngel Aguiló que supo enseguida que tenía que poner en marcha alguna iniciativa para unir personas. Decidió adaptar el Himne de la Pau que cierra su obra Climàtic incluyendo la participación de más instrumentos y con un solo tempo para facilitar la interpretación. El 20 de marzo lanzó su propuesta en una publicación de Facebook pidiendo la colaboración de todo tipo de instrumentistas. "Os envío aquí un enlace. Si entráis veréis 26 partes, para 26 diferentes instrumentos o voces. Cuerda, viento-madera-metal, piano, percusión ... Podéis participar con lo que más os apetezca", resumía Aguiló en su llamamiento.

"Se trata de hacer un vídeo de la parte de cada uno y enviarlo para poder editarlo y juntar en una sola pieza". Cuatro días después empezó a recibir las primeras grabaciones. Piano, percusiones, cuerdas, vientos... Los músicos se van sumando a la iniciativa que va creciendo día a día.

A golpe de publicación, Aguiló se comunica con los participantes y les hace saber qué instrumentos quedan por sumarse: "Faltan fagot, saxo tenor, trompetas, trombón, tuba", reclama el compositor. La idea es que cada participante envíe un vídeo tocando su parte de la partitura.

Una vez se tengan todas las grabaciones se unirán para conformar la pieza. Parece sencillo, pero Aguiló prevé dificultades a la hora de editar el audio. De momento, ya han mandado material unos cincuenta intérpretes. La base instrumental finalizada se enviará después a las personas que forman el coro para que puedan grabar las voces: "Esta va a ser la parte más complicada", opina Aguiló, quien espera que unos cien músicos se sumen al proyecto.

Además de la grabación, está previsto que Miguel Ángel Alonso monte un vídeo a partir de las imágenes grabadas por los músicos y que Adri Bonsai realice una animación para el proyecto. El estreno del Himne de la Pau tendrá lugar en Facebook, la red social en la que se han fraguado. La fecha está aún por determinar.

"Veo estos días como una oportunidad. Es verdad que estamos en casa, que hay gente que lo está pasando mal, pero también ha habido buenas noticias para la ecología", dice el compositor. La elección de este Himne de la Pau no es casual: "Está muy ligado con lo que está pasando", opina Aguiló. Es éste un canto que confía en el resurgir de la humanidad, en la paz, la solidaridad, la hermandad y son palabras que toma prestadas de Sant Francesc d'Asís.

A la espera de contar con todo el material que le permita ensamblar la pieza, Aguiló no oculta sus dudas a cerca de cómo sonará la grabación: "No deja de ser un experimento. Cada persona graba con un móvil diferente en una acústica particular. Habrá bastante trabajo de edición y no será fácil", adelanta el compositor. Sin embargo, el proyecto sigue adelante con muy buena acogida : "La gente envía mensajes y preguntas. Hay quien dice que no toca ningún instrumento pero que quiere participar, padres que tocan con sus hijos. Otros que preguntan si pueden incluir sintetizadores o guitarras eléctricas", explica Aguiló.

También ha recibido la confirmación de participación de rostros conocidos, como el menorquín Cris Juanico. Al músico no le sorprende la respuesta recibida puesto que no es la primera vez que organiza actividades colectivas solidarias como Un pa, una vida o No apaguem la llum de l'art.

Con todo, Aguiló tiene puestas las esperanzas en que, tras la crisis, se dé un cambio del que surja una conciencia de colaboración y que esto repercuta también en una nueva economía. En cualquier caso, el compositor sí ha constatado una actitud diferente en las personas: "La gente tiene ganas de hacer cosas, está surgiendo un espíritu global. Aunque estamos separados por el confinamiento nos conectamos, trabajamos juntos y nos unimos. Creo que antes estábamos más solos que ahora. Cuando salgamos seremos distintos y espero que no volvamos a la locura de antes", reflexiona Aguiló.