Pere Estelrich recomana 'Un incendi al paradís'

Encara no fa dos mesos, el dia de Sant Sebastià passat, Joan Pons Bover guanyà el Premi Ciutat de Palma de narrativa amb l'obra 'Tània i els vius', que esperam es publiqui aviat per poder gaudir un cop més de l'escriptura del novel·lista santanyiner. I és que fa tres anys ja el descobrírem a través d'una altra obra de ficció que guanyà el Premi Vila de Pollença de Narrativa.



Es tracta de 'Un incendi al paradís', una història amb assassinats inclosos i en la qual es mesclen molts elements propis de la novel·la negra: un aristòcrata assassinat, Norbert Buades; un policia molt ben caracteritzat, l'inspector Mateu Crespí que a la vegada té un cunyat una mica tarambana involucrat en una mort: una jove i autoritària tinent judicial, Marina Bonet i uns espais on la bauxa de la nit amaga molts secrets com el Paradís, un conegut prostíbul que conté històries per desvetllar.



Novel·la de situacions, d'intrigues i de personatges singulars. Amb ella segur passareu una bona estona, o millor dit, tot un horabaixa sencer, ja que no podreu aturar de llegir fins al final.





Fitxa llibre:

Joan Pons Bover

Un incendi al paradís

El Gall Editor, 417 Pàgines, 22 €