'Tiempos duros para la ciudad de Nueva York', de Bob Dylan

Estados Unidos vive en estado de conmoción ante el avance del coronavirus, que ya supera los 200.000 casos, casi el doble que los que registran países como Italia o España. Nueva York y su área metropolitana están en el epicentro de la crisis, con el COVID-19 haciendo estragos en la Gran Manzana. La ciudad tiene su infraestructura hospitalaria al borde del colapso. Sin duda, tiempos duros en Nueva York Town.

Antes de su álbum de debut, Bob Dylan registró este 'Tiempos duros en Nueva York', una grabación que no publicó hasta 1991, en 'The Bootleg Series Vols. 1-3'. El tema se inspira en una composición de su admirado Woody Guthrie y su base es la balada tradicional 'Down on Penny's Farm' que grabaron los Bently Boys en 1929. Los personajes aludidos en la canción son el magnate Rockefeller, el explorador Henry Hudson y Peter Minuit, que, de acuerdo con la leyenda, compró hacia 1630 la isla de Manhattan a una tribu local por una cantidad equivalente a unos 20 dólares actuales.

"Vengan, damas y caballeros, a escuchar mi canción. La cantaré bien, aunque les parezca mal. Sólo les contaré un atisbo de la historia sobre una ciudad de la Costa Este que conocen bien. Tiempos duros en la ciudad cuando se vive en Nueva York".