Canizales reescribe los cuentos clásicos para que las princesas tomen la palabra

Las princesas toman la palabra en la nueva serie de cuentos escritos e ilustrados por Canizales. No soy princesa, soy valiente, es el título de la colección editada por Lata de Sal, toda una declaración de principios dicha en voz alta por Cenicienta, Blancanieves y la Sirenita. "Le doy voz a las princesas clásicas. En estos libros narran su historia en primera persona", dice el autor. Con estas narraciones Canizales pone en duda lo que hasta ahora creíamos que habían sido las vidas de estas mujeres: ni deseos de casarse, ni sacrificios absurdos como renunciar a su identidad por un hombre al que apenas conocen. De hecho, para Canizales, uno de los estereotipos más extendidos es que los personajes femeninos siempre tienen como objetivo el amor romántico.

Las nuevas historias, creadas a partir de los clásicos "están orientadas a revisar los valores que transmiten para alinearlos con el pensamiento actual", explica el autor y dibujante. De los tres cuentos que ha elegido para iniciar esta serie le parece llamativo que Cenicienta ante las dificultades "se pone a llorar y aparece su hada madrina para salvarla". De la Sirenita que "se enamore de alguien a quien no conoce y que por él renuncie a su propia identidad". Por último Blancanieves, solo se salvará si la besa un príncipe azul. Todo esto desaparece en las nuevas versiones: "En mis historias no hay príncipes", sentencia el autor. Tampoco hay magia. Los problemas no se resuelven a base de pócimas, encantamientos o varitas mágicas. Son las propias protagonistas las que encuentran soluciones con ingenio y esfuerzo. En definitiva, "se aboga por la realización personal, el altruismo y la ecología, que en cierta manera están conectados con lo primero", opina Canizales. La idea de llevar a cabo esta serie surge del propio autor: "En los últimos años se han revisado muchas cosas que hasta ahora se daban por sentadas. Ha habido un gran movimiento en la literatura infantil y se ha rescatado la historia de mujeres importantes para que pudieran servir de referente". Siguiendo esta idea, al dibujante le pareció adecuado hacer "más cercanos estos personajes clásicos, sin descartarlos porque tienen una presencia muy fuerte en nuestra cultura". Lo que ha hecho Canizales es "quitarles el polvo y las telarañas y darles un enfoque contemporáneo". Nacido y criado en Colombia, el ilustrador que reside ahora en Mallorca reconoce que en su país "el efecto de las princesitas Disney ha calado muy hondo". Su intención es ofrecer alternativas a los padres que buscan otros contenidos.



Con perspectiva de género

El compromiso de Canizales con la igualdad se ha concretado también en la guía Cómo elaborar cómics con perspectiva de género. Un trabajo que el autor ha elaborado para UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina). En esta publicación el autor explica cómo hacer un cómic esquivando los estereotipos. "Tradicionalmente en el cómic los personajes femeninos o están hipersexualizados o son maternales". Para desterrar esta imagen, Canizales invita a revisar si los personajes siguen los roles clásicos de género o si la historia está libre de lenguaje sexista. El autor también está a punto de publicar Perfectas, una obra en la que se cuestiona la perfección física que se espera de las mujeres, "esa idea de apariencia y los rituales de arreglo y de belleza que a ellas se les exigen", apunta el autor.