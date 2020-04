Rels B y Nathy Peluso cantan de nuevo juntos en 'No se perdona'

"Este jueves saco música nueva". Con estas palabras anunciaba Rels B en sus redes sociales que iba a regalar a sus fans nuevas composiciones. Nathy Peluso hacía lo propio en sus perfiles, pero la cantante hispano-argentina despejaba más incógnitas: el título de la canción, No se perdona, y el colaborador de lujo que la acompaña el mallorquín Rels B.

No es la primera vez que los dos músicos colaboran. Rels B, máximo exponente de la música urbana en España y Latinoamérica, y Nathy Peluso, cantante y compositora que fusiona jazz, rap y salsa, compartieron estudio para grabar Baladita 2000's, un tema del mallorquín, perteneciente a su álbum Happy Birthday Flakko, lanzado en octubre de 2019. Con este disco el mallorquín celebraba su 26 cumpleaños, fecha que Spotify aprovechó para recordar cómo había despegado la carrera del mallorquín. "El primer cheque que llegó fue de 300 euros o así, pero justo acababa de quedarme en paro, y pensé: ¿busco trabajo o me meto de lleno en esto a ver qué pasa? ¡Y bendita decisión! Al final no busqué trabajo y cada cheque fue un poquito más", declaraba a Spotify Rels B quien vio cómo de 2018 a 2019, sus oyentes aumentaban un 135%. Un incremento que supuso que más de 4,4 millones de personas le escucharan cada mes en la aplicación multiplataforma.

Rels B vuelve a la intérprete como partener musical a la intérprete nacida en Argentina y afincada en Barcelona. Nathy Peluso, cuyo último single publicado es Bussiness Woman, se inció en el mundo de la música a los 16 años haciendo versiones de temas clásicos de Frank Sinatra, Etta James o Nina Simone. La hispano-argentina lanzó con Guayaba Records su primer EP, Esmeralda, en 2017. A éste le siguió Alabame, del mismo año. En 2018 editó La Sandungera con el sello Evelasting. La cantante y compositora también ha publicado los singles Corashe (2017), Natikillah (2019), el ya citado Business Woman (2020).