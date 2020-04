Pere Estelrich recomana 'Cuinar entre tots'

Les circunstàncies en les quals ens trobam fan que les famílies mengin més a casa i per tant es cuini més a les llars. És per això que adesiara convindrà recomanar algun llibre de cuina, un tipus de literatura (sí, escriure sobre cuina també pot ser literatura) sortosament molt abundant. Qui no té a casa algun llibre de cuina? Els qui ja tenim una edat ens vàrem formar com a cuiners casolans amb aquell 1080 recetas de cocina de na Simone Ortega que va editar Alianza (per cert, per què 1080, exactament?); tot un clàssic.

Avui vos acostaré un llibre escrit i editat a Mallorca, un indret en el qual hem de dir que són molts els cuiners que escriuen i ens donen a conèixer el seu art. Perquè cuinar bé és un art, sens dubte. Una altra cosa és fer menjar.

Bé, tornem al llibre en qüestió. Es tracta de Menar ràpid, sa i bo de la mestra i pedagoga Margalida Munar Munar.

L'autora comença citant les seves mestres, totes dones, com Carme Ruscalleda, Cristina Galiano, Catalina Picornell i Elaine St. James, de qui cita una sentència curiosa: "Per quina raó hauria de passar hores cuinant quan el nostre menjar preferit és una bossa de tortetes de blat de moro amb guacamole?".

A partir d'aquí el volum s'estructura amb diferents capítols dedicats a Aperitius, Ensalades, Sopes, Cremes, Pasta, etc. Amb el valor afegit de classificar les receptes de cada apartat segons el temps que ens portarà fer-les, la qual cosa sempre s'agraeix, sobretot en un llibre de cuina ràpida. Al final un índex onomàstic ens ajuda a trobar productes concrets.

Fitxa llibre:

MARGALIDA MUNAR MUNAR

Menjar ràpid, sa i bo

Hiperdimensional, 168 pàgines