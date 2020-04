Una "terapia" de lápiz y balcón

La ilustración, en tiempos de encierro. Margalida Vinyes, Flavia Gargiulo, Enriqueta Llorca y Mariluz Miranda son dibujantes que siguen con atención todo cuanto sucede en el exterior de sus casas, aunque sea a través de sus ventanas. En unos casos animan a los niños a colorear sus creaciones a través de las redes sociales, y en otros, comparten sus ilustraciones con el resto de compañeros

"En la era de la comunicación global y virtual, cuando vivíamos de puertas para adentro, llega una pandemia que nos obliga a confinarnos y de golpe descubrimos las ventanas y los balcones, y las personas que teníamos al lado, a quien no prestábamos atención", reflexiona Margalida Vinyes. La ilustradora y diseñadora gráfica sabe que el lápiz es una herramienta muy poderosa, tanto, que puede llegar a funcionar como "terapia", no solo para quien lo utiliza, también para quien lo contempla y se sumerje en los dibujos resultantes. Al igual que Enriqueta Llorca, Mariluz Miranda y Eva Barceló, entre otras autoras, Vinyes ha decidido hacér cómplice de su trabajo a los niños, "porque estos peques lo están haciendo súper bien y se lo merecen todo", ofreciéndoles, vía Facebook, la posibilidad de que pongan color a algunas de sus ilustraciones.

La ilustración New Balconing, creada en estos días de encierro y puesta al servicio de los niños, "me salió como una necesidad de expresarme y de dar un poco de alegría y de color a estos momentos tan difíciles. Y sinceramente, me costó, porque, como todo el mundo, tengo momentos de desánimo... pero sabía que me iba a ayudar. Para mí, el dibujo es la mejor terapia", subraya Vinyes a este diario. "Me alegra el día ver esos momentos en los cuales, después de las terribles noticias diarias, salen imágenes de gente en los balcones, poniendo en marcha su creatividad para continuar comunicándose con los demás. Me parece emotivo y hermoso", confiesa.

El trabajo de dibujante tiene mucho de "solitario", por lo que los primeros días de confinamiento transcurrieron "más o menos igual, aunque necesitamos salir, precisamente por eso, por nuestra rutina". Tras quince días sin vida social en el exterior, Vinyes no acaba de despertar de este mal sueño: "Aún estoy confundida con esta situación, todo me parece irreal, de película. Todavía no sé muy bien lo que voy a aprender con todo esto. De momento ser más consciente de que la realidad que teníamos era un problema y de que se hace imperioso un cambio como individuos y como sociedad. Ser más austeros, más empáticos, valorar las pequeñas cosas y las relaciones personales. Intentar hacer las paces con uno mismo porque ahora no nos queda más remedio que compartir nuestro tiempo con nuestro yo".

"Yo apenas noto la diferencia respecto a mi día a día. Salvo la grandísima preocupación por todo lo que pasa ahí fuera, aquí sigo con mi rutina. Rutina que hoy podría parecer un privilegio pero no lo es. Nada ya lo es", se lamenta en redes sociales Enriqueta Llorca, harta de la "precariedad" en la que viven quienen se dedican profesionalmente "a esto de darle color al papel (?) Ahora todo va a ser muchísimo más precario para todos y los parámetros para medir lo que es justo o no, se desparramarán por los suelos de muchísimos hogares".

Compartir sus creaciones es una de las alegrías que se dan en cuarentena las compañeras de profesión, como Mariluz Miranda, que con uno de sus dibujos se ganaba esta semana el cariño y la admiración del gremio y de sus seguidores en Facebook. En él, y bajo las palabras "en época de Covid-19", aparecen dos bloques de casas, el de "antes", con unos vecinos anónimos, y el de "ahora", en el que salen los mismos vecinos pero con sus nombres y profesiones.

Urban Sketchers es un colectivo de artistas, de todo el mundo, que dibujan las ciudades donde viven y los sitios adonde viajan, y que, ahora, en tiempos de coronavirus, se han reinventado mirando por la ventana, como Confined Urban Sketchers. "Personalmente tengo la suerte de tener mucho espacio en mi confinamiento, así que no estoy agobiado, pero es norma que no hay tema u objeto que no merezca ser dibujado", comenta Feliu Renom, uno de los mallorquines adscrito a este grupo artístico. "El dibujo de lo que ves afuera puede ser una actividad muy íntima porque requiere mucha atención y concentración, y este es un placer para cualquiera que le guste dibujar. El placer añadido para los colegas urbansketchers es poder compartir, comentar y aprender unos de otros", señala.

Ante la respuesta que está teniendo la iniciativa Confined Sketchers en Mallorca y la calidad de los dibujos compartidos, Renom ha propuesto algunos temas marcados por el momento que vivimos, y con los que "aumentaremos el nivel huyendo de la naturaleza muerta y buscando la vida, que no siempre se está quieta". Así, el dibujante y también neumólogo ha animado a sus colegas a dibujar en los próximos días cualquier ser vivo que esté en su casa y a un vecino paseando a su perro, dos invitaciones cuyos resultados finales, de fructificar, se podrán ver en redes sociales (Facebook e Instagram).

Una de esas colegas es Flavia Gargiulo. La ilustradora recuerda que "a la semana de cuarentena" le salían dibujos temáticos "a borbotones, jocosos, ácidos, lloricas... Y empecé a mirar cómo los estaba compartiendo la gente en las redes. Al final no compartí ninguno de estos, si no que me fijé en el grupo Urban Sketchers Mallorca, con el que a veces participio de sus quedadas y jornadas de dibujo. Contacté con Feliu Renom y le propuse hacer actividades de dibujo centradas en el confinamiento. Con temas más detallistas, intimistas y que nos ayudaran tanto a centrarnos como a compartir actividades con otros compañeros".

Para Gargiulo, dibujar es una acción que le pone "en órbita. Desaparezco de este mundo y lo mejor de todo es que cuando vuelvo lo hago oxigenada", reconoce. Y hacerlo en grupo brinda emociones y sensaciones diferentes a practicar el oficio en solitario. "Se te pegan las ganas cuando ves a otros dibujar y lo mejor de todo es cuando ves los resultados después de una sesión, los propios están bien, pero lo mejor es ver lo que otros han interpretado de la realidad. Qué cosas son importantes para ellos, dónde ponen los acentos, cómo usan el color o la línea. Son pequeñas cosas que construyen visiones de la realidad únicas".