Les obres mestres de la pintura universal explicades per a un públic familiar

Quan una activitat musical o teatral és apta per a tots els públics sovint empram l'expressió "per a públic familiar", volent dir que no és estrictament pensada per a adults.

Aquest qualificatiu aniria bé a l'hora de definir el tipus de llibre al qual ens acostarem avui. Bé, més que un llibre la veritat és que són dos: Mirar con lupa. El arte, de la antigüedad a nustros días i Mirar con lupa. Las grandes obres maestras de la pintura occidental.

Ambdós de la mateixa autora, Claire d'Harcourt, una escriptora francesa, creadora de l'editorial Le Funambule amb la qual publica llibres d'història de l'art adreçats a un públic de totes les edats.

En els dos volums de fulles grans que motiven el present comentari trobam a doble pàgina fotografies de quadres importants de la història de la pintura, des d'un papir egipci fins a la Marilin de Warhol, passant per Rembrant, El Bosco, Goya o Picasso, entre molts d'altres.

Ara bé, la novetat de la proposta és que al costat de cada il·lustració hi trobam fragments del quadre que hem d'identificar dins la pintura, la qual cosa representa un exercici molt suggerent d'atenció a la vegada que ens fa fixar en els detalls.

Llibres, per tant, per llegir/mirar en família. I segurament comprovareu que els nins estan més atents del que us pensau. Més que els grans, per descomptat.



Fitxa del llibre:

CLAIRE d'HARCOURT

Mirar con lupa 1

Diagonal (Grup 62), 64 pàgines, 23 €

Mirar con lupa 2

El Aleph editores, 66 pàgines, 29 €