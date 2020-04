Joe Orson publica 'Hay una luz en el silencio', un avance de su nuevo trabajo discográfico

Joe Orson estrenó ayer a través de sus redes sociales el primer adelanto de su último EP, un corta duración que contará con tres canciones y que, según explica el cantautor, será "una carta de presentación de lo que vendrá después". Hay una luz en el silencio es el tema con el que Joe Orson inicia una nueva etapa, cambiando su idioma habitual de composición, del inglés al castellano, y contando con Benji Habichuela como estrecho colaborador y "mano derecha" en este nuevo proyecto: "Ya habíamos tocado juntos en directo, somos muy amigos, nos entendemos muy bien y hemos aunado el folk con el sonido de raíz flamenca", explica Orson. Enric Hernaiz, Can Puc Produccions, se ha encargado de la grabación y producción del tema: "Enric me ha entendido a la perfección, tiene un gran sentido musical y mucha sensibilidad", ha dicho Orson. Para el músico este EP, cuyas canciones irá compartiendo en redes durante las próximas semanas, es un punto de ruptura con su etapa anterior. Orson se decanta por el castellano en estas nuevas composiciones y admite que "el idioma tiene mucho peso, el castellano me permite expresar más cosas, pero me he peleado, no me he conformado. He querido encontrar mi sello en la forma de escribir y expresarme", destaca. El músico también apunta a un cambio de estilo, con más presencia flamenca, aportada por Benji Habichuela, y marcado por las escuchas que lo han acompañado durante el proceso de creación que concreta en grupos y artistas como Triana y Nick Cave.

Según explica el músico Hay una luz en el silencio remite a paisajes abiertos, a libertad y esperanza, una letra que hoy adquiere un especial significado, teniendo en cuenta que se estrena en tiempos de confinamiento, aunque dice Orson que es totalmente casual ya que la canción fue escrita hace bastante tiempo. Las otras dos composiciones que formarán el EP comparten ese mensaje de "esperanza en un mundo convulso, dentro de la rareza que nos ha tocado vivir". Con todo, Orson expresa su deseo de vuelta a la normalidad para poder entrar en el estudio y comenzar la grabación de un larga duración.