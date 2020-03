España se va al ERTE con Ilegales

"Tengo un amigo que no tiene remedio,

Trabaja todo el día porque es un cerdo.

Sólo de pensarlo me encuentro cansado,

Y eso que me paso todo el día tumbado"

España se va al ERTE. Más de 1,5 millones de personas se verán afectadas por una avalancha, sin precedentes, de expedientes de regulación temporal de empleo. Una situación que puede provocar que algunos que ya están en el paro vean retrasada su prestación por desempleo.

"El trabajo es sagrado

Por eso no lo toco.

El trabajo es una gran putada.

Me echaron del curro por ser un vago,

Estoy muy contento de estar en el paro.

Tumbado en mi cama sin mover un dedo,

Cuento las arañas que hay en el techo"

El grupo de Jorge Martínez, los irreductibles Ilegales, publicaron este 'No me gusta el trabajo' en 'Todos están muertos', en 1985. Sonido potente y letras contundentes para el mejor álbum de los asturianos, que brindan una ristra de grandes éxitos: 'Harto de ser el malo del lugar', 'Bestia, bestia' o 'Hacer mucho ruido'. De eso se trata, salgan al balcón, hagan mucho ruido y canten con Ilegales aquello de "El trabajo es una gran putada".