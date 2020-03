Una trilogia excepcional-3

La idea meva de presentar els tres llibres de Yuval Noah Harari com a una trilogia és una qüestió opinable. Els dos primers sí que podrien formar una unitat, Sàpiens i Homo Deus ens parlen del passat de la humanitat des dels seus inicis (el primer volum) i de com serà el nostre futur a partir de com som ara mateix (el segon). Ara bé, aquest que avui ressenyam, 21 lliçons per al segle XXI, escrit el 2018, no reflexiona ni sobre el passat ni sobre el futur, sinó sobre el present. L'autor contesta preguntes i en cada una d'elles en planteja unes altres. No és aquesta la raó de ser de la filosofia? Plantejar qüestions més que respondre-les de forma definitiva? D'aquesta manera el tercer volum de l'historiador i professor de la Universitat de Jerusalem s'ha de llegir a poc a poc, intentant contestar per nosaltres mateixos (tant val abans com després d'haver llegit el que en pensa Harari) les 21 idees que ens surten al llarg del llibre, algunes de les quals porten títols tan clars com Treball, Llibertat, Igualtat, Civilització, Nacionalisme, Immigració, Guerra, Déu, Justícia, Educació, o Meditació, per posar-ne uns quants.

21 lliçons per al segle XXI, 21 temes de debat sorgits arran dels suggeriments que li feren lectors dels dos llibres anteriors. Amb això, doncs, veim que no està tan allunyat dels altres i per tant qualificar la terna de trilogia no és tan absurd.

Fitcha llibre:

YUVAL NOAH HARARI

21 lliçons per al segle XXI

Edicions 62, 496 pàgines, 21 €