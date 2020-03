Una trilogia excepcional-2

L'èxit inesperat i sense precedents pel que fa a llibres de no-ficció de Sàpiens. Breu història de la humanitat, feu que els editors del segon llibre de Yuval Noah Harari titulat Homo Deus. Una breu història del demà, fessin constar, al costat del nom de l'autor i en portada frases com "De l'autor de Sàpiens". Cosa lícita, com és natural, des d'una visió comercial.



És Homo Deus la continuació de Sàpiens? Anem a veure.



A Sàpiens, Harari, professor a Jerusalem, reflexiona i arriba a tesis, algunes discutibles però argumentades, sobre com la Humanitat ha arribat fins aquí. Primers avenços en l'agricultura; la creació, a cada col·lectiu, d'una mitologia pròpia però amb trets comuns; la necessitat d'experimentar tecnològicament o la invenció dels diners, són temes que ocupen bona part del volum. A Homo Deus, en cavi, l'historiador es situa en el present per profetitzar i argumentar sobre el demà. Com serà el nostre futur, no de forma individual, naturalment, sinó com a societat.



Pensem que Homo Deus és del 2015 (Sàpiens del 2011) i per tant la pandèmia que patim en aquests moments no figurava en cap de les anàlisis de futur de ningú. Per tant val la pena, per afegir a les sucoses pàgines d'aquest segon llibre, llegir l'article que Harari ha publicat fa ua setmana al Financial Times i en el qual trobam sentències com: "Aquesta tempesta passarà. Però les opcions que prenem ara podrien canviar la nostra vida en els propers anys".





Fitcha llibre:

YUVAL NOAH HARARI

Homo Deus. Una breu història del demà

Edicions 62, 570 pàgines, 19 €