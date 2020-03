La lectura en familia se dispara en tiempos de crisis

A tan solo unos días de que se celebre el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil el próximo 2 de abril, las empresas editoriales de toda España luchan por mitigar los efectos de la crisis del coronavirus que ya está provocando un cambio de modelo en el sector y que supone, a la vez, un momento histórico para la literatura y la dedicación en familia a la lectura.

Las familias españolas están dando mucha importancia a la cultura para hacer más llevadero el tiempo de aislamiento en casa. En este sentido, SM (proyecto cultural que integra fundación y que convoca anualmente los Premios El Barco de Vapor) ha puesto a disposición de familias y educadores una serie de recursos didácticos digitales, contenidos interactivos, encuentros digitales con autores de Literatura Infantil y Juvenil (LIJ), así como lecturas diarias en directo en las redes sociales. Además, SM ofrece estos días contenidos educativos para niños en Clan y en La 2 de TVE. El incremento de visitas a sus plataformas online ha aumentado hasta un 70 % en la última semana.

Gabriel Brandariz, gerente editorial de Literatura Infantil y Juvenil de SM, comenta sobre el panorama actual de este género. "En medio de esta situación insólita, hablamos mucho de las consecuencias económicas y del impacto inequívoco que el coronavirus tendrá en nuestros respectivos mercados. No es la primera vez que el mundo de la Literatura Infantil y Juvenil está presente en un período de crisis. Pero como en otras ocasiones, ante lo inevitable de los números, no debemos olvidar que detrás de ellos hay personas. Personas de todas las edades que hoy miran al mundo a través del ojo de la cerradura de sus casas, entre cuatro paredes que parecen amplificar y reverberar los miedos, las esperanzas, la necesidad de salir, de tener contacto con los demás, de distraerse, de explicarles a nuestros hijos que deben seguir aprendiendo, pero también evadirse. Por eso, en estas circunstancias tan excepcionales, la LIJ es más necesaria que nunca: existe un caudal inmenso de libros tanto de ficción como no ficción, y un buen número de autores e ilustradores, al otro lado de una red social".

Según datos del último Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros del Gremio de Editores, ha crecido el porcentaje de niños menores de 9 años lectores, y a partir de los 10 años, la lectura sigue ocupando un papel protagonista. A pesar de la disminución conforme se avanza a la mayoría de edad, los españoles más lectores son los niños de hasta 14 años. En los hogares con niños más pequeños, menores de 6 años, el 83 % de los padres declara leer de forma habitual a sus hijos.