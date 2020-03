Pere Estelrich recomana 'Sàpiens', una trilogia excepcional

En aquestes alçades vos imagino coneixedors d'un dels best sellers més importants del que portam del segle XXI. Basta mirar les llistes dels llibres més venuts que apareixen setmanalment als diaris i veure que Sàpiens (tant en l'edició catalana com en la castellana) ocupa un dels primers llocs de l'apartat de No ficció, setmana sí i l'altra també. Al suplement Bellver d'aquest diari ho podeu comprovar.

Vull dir amb això que, com bé indica el sot-títol del volum aquesta "Breu història de la humanitat", o l'aventura d'explicar per què som com som i com hem arribat on hem arribat, ha interessat molt a tot tipus de públic.

I és que el doctor Harari, professor a la Universitat hebrea de Jerusalem, ha sabut escriure i descriure d'una manera entenedora el perquè de tot plegat (Monzó dixit). Per què l'Ésser Humà, així en majúscula, també pot ser ésser humà, en minúscula. O millor dit, per què la nostra història és plena de contradiccions i que Homo Sàpines sí, però amb matisos.

I més encara: tot el que diu està reflexionat i quasi tot justificat, la qual cosa fa que tot i no estar d'acord en algunes tesis exposades, hem de concedir a l'autor el mèrit d'haver-les exposades al gran públic. Aquest volum és el primer d'una trilogia que ha continuat i que tendrem ocasió de comentar en properes recomanacions.

Fitxa llibre:

YUVAL NOAH HARARI

Sàpiens. Una breu història de la humanitat

Edicions 62, 605 pàgines, 19 €