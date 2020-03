Kika Coll afirma que el estado del convento está bajo control

"No llueve sobre el órgano y no hay nadie más interesado que las monjas en que esto no pase". Kika Coll, directora insular de Patrimonio, se ha mostrado sorprendida por la información publicada ayer en este periódico en la que se informaba del agujero en el tejado del convento de Sant Jeroni. Coll declaró ayer que "sabíamos que había problemas en la cubierta, pero para afirmar que llueve sobre el órgano se ha de tener certeza". La directora insular de Patrimonio explicó que un conservador contratado por la propiedad realiza unas tareas preventivas de las que se informa puntualmente al Consell. "El conservador está muy pendiente y seguro que se ha puesto en marcha", destacó Coll. Asimismo la responsable insular de Patrimonio insistió en que "hay una interlocución profunda entre el conservador y los técnicos y yo misma", y enumeró algunas de las acciones que se han llevado a cabo como la limpieza del jardín y el huerto, impedir la entrada de las palomas y tratamiento insecticida. "Si hay una tormenta, se actúa. Desde 2015 se realiza una conservación preventiva. No llueve sobre el órgano y no hay nadie más interesado que las monjas en que esto no pase. Han puesto en marcha un sistema de vigilancia y de seguimiento. El conservador actúa en Sant Jeroni desde el minuto uno que salieron las monjas", recalcó. "Sé lo que hacen los técnicos y también sé a donde no llegamos y estoy a disposición de todo el mundo para contrastar," dijo Coll, quien quiso poner de relieve el trabajo que realizan los profesionales de su departamento: "Sant Jeroni está muy controlado, de forma periódica. Me sorprenden estas afirmaciones porque desmienten y echan por tierra cinco años de trabajo de los técnicos, justamente en Sant Jeroni donde la documentación oficial dirá lo contrario. Sobre la salida de bienes de forma incontrolada, Coll puntualizó que "después de que las monjas hicieran un primer traslado a su manera, los siguientes se hicieron bajo supervisión de Patrimonio. Es falso que hayan salido cientos de piezas del convento sin control puesto que yo misma estuve allí junto con el notario, vigilando que se hiciera como había dispuesto el departamento y el Ministerio de Cultura."