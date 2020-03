Gabi Rodas recomienda 'Granny', de Cat Stevens, un homenaje a las abuelas

Seguro que muchos de vosotros, como yo, recibisteis la ayuda, la escucha, siempre atenta, de vuestra abuelita cuando os metíais en algún problema, cuando nadie os entendía, por una discusión familiar, un amor no correspondido o cualquier otro motivo. Los abuelos siempre estaban ahí, para echaros una mano, a escondidas de vuestros padres o haciéndoles frente.

"Cuando me metía en problemas sabías

Que no lo pensaba dos veces antes de acudir a tí

Así que abuelita, qué podría hacer yo

¿Qué es lo que puedo hacer?"

No se olviden de la abuelita en estos días de locura. Esté donde esté, comuníquense con ella, recuérdenle que la quieren, hágale sonreír. El encierro puede volvernos locos, pero siempre tendremos a quien explicarle nuestras locuras. A ellas va dirigida esta 'Granny', de Cat Stevens. ¿Podría haber elegido la de Heidi, Abuelito dime tu, por aquello de "yo nunca de ti me alejaré? Si, pero me quedo con Granny. Stevens la publicó en 1967 y puede encontrarse dentro del álbum Matthew and Son, el primer disco de estudio del cantautor británico, claramente influenciado, en sus inicios, por el pop de los Beatles y el folk de Dylan.