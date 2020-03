Si vos agrada el cinema i la música, 'Tócala otra vez, Sam' és el vostre llibre

Si vos agrada el cinema i la música, aquest és el vostre llibre: Tócala otra vez, Sam, d'Andrés Amorós, el melòman, professor i escriptor, autors de centenars d'articles de divulgació musical i de llibres tan interessants com el curiós La vuelta al mundo en ochenta músicas.

Amorós, després d'una introducció sobre la música de cine, divideix el volum en tres parts, cada una d'elles subdividida en altres capítols. D'aquesta manera a Diez grandes directores ens acosta a alguns directors pels quals la banda sonora era part important dels seus films. Trobam subcapítols dedicats a John Ford, Eisenstein, Billy Wilder, Viconti, Orson Wells o Stanley Kubrick, a qui qualfica de gigant.

A Veinte películas del oeste Amorós referencia títols com Duelo al sol, Johnny guitar, Río Bravo, Los siete magníficos, La leyenda de la Ciudad sin nmbre, La balada de Cable Hogue o Pat Garret and Billy the Kid, entre d'altres.

En la tercera part, titulada Veinticinco canciones de amor, el catedràtic ens explica El vals de las velas, Begin the Beguine, Yo te diré, Amado mío, María, Moon River, Scarborough Fair, The Way we were, Unchained Melody i algunes més. Totes emblemàtiques de films també emblemàtics. S'agraeix que el volum acabi amb un índex onomàstic i un de pel·lícules. Una recomanció: llegiu el llibre amb el youtube al costat.



Fitxa del llibre:

ANDRÉS AMORÓS

Tócala otra vez, Sam. Las mejores músicas de cine

Forcola, 456 pàgines, 27 €